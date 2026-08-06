Mann gerät in See in Notlage: Drei Teenager werden zu Lebensrettern

Hennef (Sieg) - Drei reaktionsstarke Jugendliche haben am Mittwoch bei einem Badeausflug in Hennef (Sieg) einem Mann das Leben gerettet.

Per Rettungsboot suchte die Feuerwehr den See ab. Hinweise auf weitere in Not geratene Personen ergaben sich aber nicht. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Die 13- und 14-Jährigen wollten im Allner See baden gehen - und bemerkten in diesem Moment, dass ein rund 50 bis 60 Jahre alter Mann im Wasser nach Hilfe rief, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die drei Teenager reagierten demnach sofort - und wählten den Polizeinotruf. Wegen der Dringlichkeit der Lage waren in Teilen des Stadtgebietes die Sirenen zu hören, hieß es.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei habe sich unweit des Sees befunden und sei deshalb innerhalb kürzester Zeit an der Unglücksstelle im Bereich des Horstmann-Stegs gewesen.

"Die Polizeibeamten retteten den Mann aus dem Wasser und leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein", teilte die Feuerwehr mit.

Parallel dazu suchte die Feuerwehr per Boot nach möglicherweise weiteren betroffenen Personen im See.