Erst gewürgt, dann eingestochen: Heftige Attacke am Bahnhof!

Haldensleben - Am späten Freitagnachmittag kam es im Landkreis Börde zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde durch einen Messerstich verletzt.

Am Bahnhof Haldensleben wurde ein Mann gewürgt und mit einem Messer verletzt. (Archivfoto) © Jens Wolf/dpa

Gegen 17.45 Uhr hielt sich der Geschädigte am Bahnhof in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) auf, als er mit einem ihm bekannten Mann in Streit geriet.

Dabei soll der Angreifer ihn zunächst gewürgt und dann mit einem Messer nach ihm geschlagen haben, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Das Opfer rettete sich in eine nahegelegene Pizzeria, wo es feststellte, dass es eine Stichwunde am Rücken verpasst bekommen hatte. Der Angegriffene zog sich leichte Verletzungen zu und wurde auf dem Polizeirevier medizinisch versorgt.

Da er den Namen des Angreifers nennen und ihn genau beschreiben konnte, gabelten die Einsatzkräfte den Messer-Mann wenig später nahe dem Tatort auf.

Die Tatwaffe konnte allerdings nicht gefunden werden.