Erst Leipzig, dann Berlin: Hat die Polizei jetzt den Senioren-Dieb gefasst?

Leipzig/Berlin - Ein 19-Jähriger wird verdächtigt, im Zeitraum vom 21. April bis 1. Mai 2025 mehrere ältere Menschen in Leipzig beklaut zu haben. Jetzt wurde er in Berlin geschnappt.

Alles in Kürze

Die Rentnerin, die in der Sparkassen-Filiale in Leipzig bestohlen wurde, blieb glücklicherweise unverletzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, soll der Täter am 25. April eine Rentnerin in einer Sparkassen-Filiale in Leipzig-Marienbrunn zur Seite gestoßen haben, als sie gerade Bargeld abheben wollte. Er flüchtete mit dem erbeuteten Geld.

Am 26. April soll er in der Zwickauer Straße in Leipzig auf ähnliche Weise eine 67-Jährige bestohlen haben.

Insgesamt vier Angriffe auf ältere Menschen zwischen 67 und 91 Jahren legt die Polizei dem Angeklagten zur Last. Er soll rund 1500 Euro gestohlen haben. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Ausgerechnet in Berlin schnappte die Polizei den Verdächtigen bei einem Ladendiebstahl. Dort kam der ausgestellte Haftbefehl ans Licht und er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.