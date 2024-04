Erwischt! 18-Jähriger schlägt mit Hammer auf mobilen Blitzer ein - Diese Strafe erwartet ihn nun

Neuss - Dumm gelaufen! In Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss hat ein 18-Jähriger offenbar mutwillig einen mobilen Blitzer zerstört, wurde allerdings nur wenig später von der Polizei erwischt und mit auf die Wache genommen.

Der Blitzer wurde bei der Attacke stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Grevenbroich baute ihn ab. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag schildert, soll der 18-Jährige zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der Provinzstraße in Grevenbroich-Gustorf wortwörtlich zugeschlagen haben.

Demnach hatte er ersten Erkenntnissen zufolge auf einen dort positionierten mobilen Blitzer mit einem Hammer eingeschlagen, wobei die Verglasung und die Linse des Geräts beschädigt wurden.

Obendrein übergoss der Unruhestifter den Blitzer vermutlich auch noch mit Benzin und versuchte anschließend, ihn anzuzünden. An dem Gerät entstand erheblicher Sachschaden, berichtete der Polizeisprecher.

Während der Sachbeschädigung wurde das Duo allerdings von Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Die Beamten leiteten im weiteren Verlauf eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern ein und trafen wenig später auf den 18-jährigen Grevenbroicher, der gerade in einem Auto unterwegs war.

Weil der Heranwachsende augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, musste er die Ordnungshüter mit auf die Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.