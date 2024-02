Eskalierte Proteste in Biberach: Polizei ermittelt gegen mehrere Verdächtige

Dazu habe das Polizeipräsidium Ulm eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. "Diese arbeitet auf Hochtouren an der Aufarbeitung und Verfolgung der Straftaten und Verstöße", sagte der Sprecher.

Jürgen Trittin (69, Bündnis 90/ Die Grünen) kritisiert die baden-württembergische Polizei für ihren Einsatz. © Kay Nietfeld/dpa

Grünen-Urgestein Jürgen Trittin (69), der in Biberach als einer der Redner vorgesehen war, hatte zuvor in der "taz" (Donnerstag) gesagt, die Polizei in Baden-Württemberg müsse sich ernste Fragen stellen lassen, "warum sie nicht in der Lage war, eine Veranstaltung des eigenen Ministerpräsidenten so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann".

Ähnlich hatte sich SPD-Generalsekretär Sascha Binder (40, SPD) in Bezug auf Regierungschef Winfried Kretschmann (75, Bündnis 90/ Die Grünen) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (58/ Bündnis 90/ Die Grünen) geäußert:

"Der Innenminister muss sich fragen lassen, warum er es nicht gewährleisten kann, dass ein Ministerpräsident und ein Bundesminister frei reden können."