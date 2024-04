51-Jährige muss zu lange am Drive-in auf Essen warten: Was sie dann tut, macht fassungslos

Euskirchen - Einer 51-Jährigen aus Euskirchen sind in der heutigen Nacht offenbar die Sicherungen durchgebrannt: Weil sie zu lange auf ihr Essen im Drive-in eines McDonald's-Schnellrestaurants warten musste, fuhr sie einen Fußgänger offenbar (20) kurzerhand an.

Im Drive-in eines McDonald's in Euskirchen hat eine Frau am Freitagmorgen einen 20-Jährigen angefahren (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Der unglaubliche Vorfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr am frühen Freitagmorgen in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen. Das bestätigt die Polizei gegenüber TAG24.

Weil der 51-Jährigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Restaurant nicht schnell genug arbeiteten und sie zu lange auf ihr Essen warten musste, wollte sie den Drive-in wieder verlassen.

Dazu musste die Frau mit ihrem Wagen allerdings an zwei Fußgängern vorbeifahren, die ebenfalls am Drive-in auf ihre Bestellung warteten.

Nachdem sich die 51-Jährige mehrfach lautstark beschwerte und hupte, fuhr sie mit ihrem Auto kurzerhand auf die Fußgänger zu und kollidierte mit dem 20-Jährigen. Sein 19-jähriger Begleiter trat daraufhin gegen die Motorhaube des Unfallwagens.