Ex-Freundin getötet und geflüchtet: Polizei schießt auf Täter (†36)!

Ostfildern - Eine 39-jährige Frau wurde am späten Sonntagabend leblos im Schlafzimmer ihrer Wohnung in Ostfildern bei Stuttgart gefunden. Der Täter (†36) soll ihr Ex-Freund sein.

Die Polizei und die Spurensicherung rückten am Abend an. © SDMG/Kaczor

Alarmierte Polizeibeamte verfolgten den 36-Jährigen in seinem Auto. Seine Flucht endete im Bereich der Neuhauser Straße in Nellingen. Dort verließ der Mann mit einem Messer in der Hand seinen Wagen.

Die Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, ignorierte der Mann, weshalb es zu einem Warnschuss seitens der Polizei kam. Bei einem zweiten Schuss wurde der mutmaßliche Täter am Bein verletzt.

Er wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Oberkörper wies schwere Verletzungen auf, die er sich vermutlich selbst zugefügt hatte. Infolge derer verstarb der 36-Jährige in der Klinik.