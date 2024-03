05.03.2024 14:13 Explosion in Bankfiliale: Täter sprengen Geldautomaten und flüchten mit Beute

Unbekannte haben in der Forststraße in Solingen-Ohligs in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten gesprengt.

Von Florian Fischer

Solingen - Unbekannte haben in Solingen-Ohligs in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten gesprengt. In Solingen-Ohligs haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. © Gianni Gattus Demnach waren Zeugen gegen 3.18 Uhr durch einen lauten Knall auf die Tat in der Forststraße aufmerksam geworden, wie die Polizei meldet. Sie konnten mehrere Personen beobachten, die aus dem Bankgebäude in einen silbernen Audi Kombi stiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berliner Brücke flüchteten. Bei der Suche nach den unbekannten Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, doch die Fahndung blieb bislang erfolglos. Verletzt wurde bei der Detonation glücklicherweise niemand. Ein Statiker war demnach bereits morgens vor Ort und stellte fest, dass das Gebäude nicht abgerissen werden muss. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Unbekannten auch Bargeld erbeuten. Die Höhe der Beute sowie die des Sach- und Gebäudeschadens sind bislang jedoch nicht bekannt.

Titelfoto: Gianni Gattus