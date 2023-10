14.10.2023 09:30 Explosion in Mehrfamilien-Haus: Eine Person verletzt, Bewohner evakuiert

Feuerwehr-Großeinsatz im Rhein-Neckar-Kreis! In einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim kam es am Freitagnachmittag zu einer Explosion.

Von Johanna Baumann

Dossenheim - Feuerwehr-Großeinsatz im Rhein-Neckar-Kreis! In einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim kam es am Freitagnachmittag zu einer Explosion. Unklar ist, wie es zu dem Feuer kam. © Marco Priebe Die Einsatzkräfte machten sich gegen 20.35 Uhr auf den Weg in die Theodor-Heuss-Straße. In einer Wohnung im ersten Stock ist ein Feuer ausgebrochen. Das gesamte Gebäude wurde sicherheitshalber evakuiert, wie die Polizei berichtete. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Eine 65-jährige Frau wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Polizeimeldungen Tierhasser quälen wilde Fellnasen, doch es kommt noch grausamer Was ursächlich für die Explosion sowie den Brandausbruch war, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer brach im ersten Stock aus. © Marco Priebe Die evakuierten Bewohner konnten ihre Wohnungen nach abgeschlossenem Brandeinsatz wieder betreten.

Titelfoto: Bildmontage: Marco Priebe