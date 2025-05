15 Tonnen geklaut: Polizei schnappt "Nussknackerbande"

Hamburg - Nach dem Diebstahl von 15 Tonnen Nüssen beging eine Diebesbande einen folgenschweren Fehler. Am Donnerstagabend klickten die Handschellen.

Alles in Kürze

Von 12 Tonnen Walnüssen fehlt weiter jede Spur. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Verdächtigen sollen am Dienstag in Hamburg-Veddel eine ganze Containerladung Walnüsse von einem Firmengelände geklaut haben. Die Nüsse lagerten auf 15 Paletten in einem Sattelauflieger und hatten ein Gesamtgewicht von rund 15 Tonnen.

Zunächst konnten die Täter flüchten, leisteten sich dann allerdings einen groben Schnitzer. Die von der Polizei als "Nussknackerbande" betitelte Gruppe bot die Nüsse ausgerechnet dem Firmeninhaber an, den sie vorher um das Gut erleichtert hatten. Offenbar war ihnen dessen Rolle nicht bekannt.

Der Firmeninhaber gab Interesse vor und verabredete sich mit den Dieben in Billbrook zur Übergabe, informierte aber gleichzeitig die Polizei.

Mehrere Beamte begaben sich zum Übergabeort und schlugen zu, nachdem die aus Rumänien stammenden Männer 2,8 Tonnen der Ware aus ihren Transportern geladen hatten.