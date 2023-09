Explosion in Mehrfamilienhaus in Göttingen!

Ursache für die Explosion soll ein Bewohner gewesen sein, der mit Feuer und Benzin hantierte. © Stefan Rampfel/dpa

Zu dem Unfall in dem Mehrparteienhaus in der Nacht auf Dienstag kam es, weil der Mann mit Feuer und Benzin hantierte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach entstand auch ein Feuer, das schnell gelöscht wurde. Einige angrenzende Wohnungen seien aber vorübergehend nicht begehbar gewesen.

Die Anwohner seien anderweitig untergebracht worden. Einige wurden mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet, wie ein dpa-Fotograf berichtete.