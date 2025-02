28.02.2025 10:19 Explosion reißt Anwohner aus dem Schlaf: Geldautomat in Mittelfranken gesprengt

In der Nacht sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Lauf an der Pegnitz – und flüchten. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

Von Marco Schimpfhauser

Lauf an der Pegnitz - Im mittelfränkischen Landkreises Nürnberger Land ist am Freitagmorgen ein Geldautomat mit Sprengstoff hochgejagt worden. Die Täter sind flüchtig. Gegen 4.25 Uhr ist in Lauf an der Pegnitz ein Geldautomat gesprengt worden. Ob die mindestens vier Täter Beute machten, ist noch unklar. © NEWS5 / Sven Grundmann Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Morgen gegen 4.25 Uhr. Die Ermittler sprechen von mindestens vier Unbekannten, die daraufhin mit einer dunklen Limousine auf der B14 in Richtung A9 geflohen seien. "Der Geldausgabeautomat befand sich in einem Anbau beim dortigen REWE-Supermarkt", teilt das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mit. Polizeimeldungen Bundespolizei stoppt Einfuhr von Tieren am Grenzübergang: Hund stirbt bei Transport "Der Anbau wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt." Durch die Detonation wurden unter anderem einige Scheiben aus dem Bankhäuschen gepresst. Der Sachschaden liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit einem Hubschrauber, verlief bislang ohne Erfolg. Ob überhaupt Beute gemacht werden konnte, muss aktuell noch untersucht werden. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet mögliche Zeugen um Mithilfe: Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Lauf a. d. Pegnitz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nimmt das BLKA unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann