27.02.2024 17:05 Explosionsgefahr? Verdächtige Substanzen in Einfamilienhaus entdeckt!

In einem Einfamilienhaus in Duderstadt wurden am Dienstag mehrere verdächtige Substanzen festgestellt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Duderstadt - Am Dienstagmorgen durchsuchten Ermittler der Polizei das Einfamilienhaus eines 51-Jährigen in Duderstadt (Landkreis Göttingen) und fanden verdächtig Substanzen und weitere fragwürdige Gegenstände. Eine Evakuierung der benachbarten Häuser war nicht notwendig. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilte, durchsuchten die Ermittler mit richterlichem Beschluss das Haus des Mannes im Ortsteil Nesselröden und stießen dabei auf diverse mutmaßlich explosionsgefährliche Substanzen, darunter Schieß- und Schwefelpulver, sowie unbekannte Chemikalien und Flüssigkeiten. Um die Funde genau zu bestimmen, wurden Delaborierer der Bundespolizeiabteilungen Fuldatal hinzugezogen. Nach Einschätzung der Experten bestand jedoch keine Gefahr für die umliegenden Anwohner, wodurch eine Evakuierung nicht notwendig war. Die Stoffe wurden zum Nachmittag mit einem Fahrzeug abtransportiert und auf einem benachbarten Feld kontrolliert gesprengt. Bis zum frühen Abend kann es daher im Gebiet zu lauten Knallgeräuschen kommen. Polizeimeldungen Verdacht der Jagdwilderei: Mehrere tote Wildtiere in Böschung entsorgt! Die Polizei Duderstadt bittet daher darum, den Bereich rund um das Wohnhaus sowie auch die laufenden Sprengarbeiten nicht durch "Schaulust" zu behindern. Der 51-Jährige blieb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa