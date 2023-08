Explosiver Fund nach Brand in Wohngebiet: Polizei räumt Häuser

Hohen Neuendorf - Nach einem Scheunenbrand in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) hat das ermittelnde LKA auf dem Gelände am Dienstag einen munitionsähnlichen Gegenstand gefunden.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet, sei daraufhin ein Sperrkreis von 400 Metern errichtet worden. Anwohner mussten zudem ihre Häuser verlassen

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten an. Spezialisten sollen nun klären, um was für einen Gegenstand es sich genau handelt und ob eine Entschärfung nötig ist.

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr war in dem Stadtteil Borgsdorf eine Scheune in der Falkenstraße in Brand geraten.

Zeugen hörten laut Polizei einen lauten Knall und wurde so auf die Flammen aufmerksam. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Durch die Hitzeentwicklung wurden aber Fenster umliegender Häuser beschädigt.