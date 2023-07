Fahnder filzen Zitronen-Lieferung und entdecken Mega-Drogenversteck

Danach wurden der Rest der Lagerhalle sowie die angrenzenden Bürogebäude untersucht. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem in einem abgestellten Kleintransporter und in Umzugskartons weitere 415 Kilogramm Drogen sicher.

Ein Großteil der Drogen war dabei in Obstkisten mit Zitronen in einer Lagerhalle im südhessischen Bischofsheim versteckt. Drei Männer im Alter von 27, 53 und 59 Jahren wurden festgenommen.

Der Bande auf die Spur gekommen waren LKA und Zollfahndung bereits Ende Juni. Die Stuttgarter Polizei hatte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Hessen darüber informiert, dass in einer Spedition in Stuttgart ein Paket mit 30 Kilogramm Marihuana sichergestellt worden war. Diese sollte an eine Firma in Wiesbaden geliefert werden.

Nachdem ein weiteres Paket mit 40 Kilogramm Drogen an dieselbe Wiesbadener Adresse entdeckt worden war, kam es zu dort zu einer umfangreichen Durchsuchung.