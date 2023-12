Fahrerin (45) kracht frontal in Auto mit Vater und zwei Kindern: zwei Schwerverletzte!

Prüm - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in Rheinland-Pfalz wurden vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Hier war eine 45 Jahre alte Frau in ihrem Auto unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Spur abkam.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Unfall , der sich am heutigen Freitag gegen 14 Uhr auf der L1 zwischen den Ortschaften Roth und Auw ereignet hatte.

Unter den Verletzten ist auch ein elfjähriger Junge und seine ein Jahr ältere Schwester. Die Zwölfjährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dabei zogen sich die 45-Jährige und das zwölf Jahre alte Mädchen die schweren Verletzungen zu. Der 47-Jährige und sein Sohn erlitten leichte Verletzungen.

Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.