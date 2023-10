Fahrfehler führt zu Beinbruch: Rentnerin biegt zu eng ab und kracht in Radfahrerin

Weimar - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Weimar ist eine Radfahrerin verletzt worden.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Radfahrerin und brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Eine 83-Jährige fuhr in ihrem Opel auf der Erfurter Straße und wollte nach links in die Milchhofstraße abbiegen, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.

Die Rentnerin bog allerdings in einem zu engen Bogen ab und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt in der Milchhofstraße wartete, um in die Erfurter Straße einbiegen zu können.

Bei dem Zusammenprall zog sich die 59-Jährige offenbar eine Beinfraktur zu, erklärten die Beamten. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.