Darth Vader in Niederbayern entführt! Polizei findet Bösewicht und fahndet jetzt nach Tätern

Deggendorf - Selten lassen Mitteilungen der Polizei im Hinterkopf eine Musik abspielen. In diesem Fall wird es jedoch anders gewesen sein. Der Vorfall geschah vor langer Zeit, in einem weit, weit entfernten Frühlingsfest ...

Tatort Tatooine … oder Deggendorf: Eine Darth-Vader-Figur ist auf dem Frühlingsfest gestohlen worden, tauchte kurz darauf aber wieder auf. (Symbolbild) © Robyn Beck/AFP

Zugegeben, "vor langer Zeit" trifft es nicht so ganz. In der Nacht auf Mittwoch ist im niederbayerischen Deggendorf Darth Vader entführt worden.

Konkret handelt es sich bei dem "Star Wars"-Kult-Bösewicht um eine etwa 100 Kilogramm schwere Figur eines Fahrgeschäfts.

Die dunkle Macht war stark in den Tätern – in ihren Muskeln allerdings nicht. Tja, Shit happens.

Die beiden als "junge Frühlingsfestbesucher" beschriebenen Verdächtigen konnten zwar auf ihrem Weg in Richtung Innenstadt unerkannt entkommen, mussten dabei allerdings ihr Entführungsopfer unterwegs zurücklassen.

Die Polizeistreife entdeckte während ihrer Fahndung die Figur in einer Unterführung und konnten sie unbeschädigt an den Besitzer zurückgeben. Dieser hatte kurz nach Mitternacht die Beamten alarmiert, als er von dem Diebstahl mitbekommen hatte. Der Festbetrieb war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet.