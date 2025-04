27.04.2025 15:22 Fahrradfahrer von fahrender U-Bahn erfasst und schwer verletzt - Lebensgefahr

An einem Bahnübergang in Düsseldorf wurde ein Fahrradfahrer am Sonntagmorgen von einer U-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Von Christine Bähr Düsseldorf - Schlimmer Unfall in Düsseldorf-Angermund: An einem Bahnübergang wurde ein Fahrradfahrer (59) am Sonntagmorgen von einer U-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Bahnübergang in Düsseldorf-Angermund ist lediglich mit Andreaskreuzen beschildert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der 59-Jährige sei gegen 8.45 Uhr auf den unbeschrankten und nur mit einem Andreaskreuz beschilderten Bahnübergang gefahren und seitlich gegen die fahrende U-Bahn gestoßen, teilt die Düsseldorfer Polizei am Mittag mit. Der 41 Jahre alte U-Bahn-Fahrer konnte den Zusammenstoß demgemäß trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern. Der schwerst verletzte 59-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Nach dem Unfall seien der U-Bahn-Fahrer und ein Fahrgast psychisch betreut worden. Weshalb der Fahrradfahrer vor der U-Bahn auf den Bahnübergang gefahren sei, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, berichtet eine Sprecherin der Polizei Düsseldorf.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa