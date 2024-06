Fahrradfahrerin in Döbeln von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Döbeln - Am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin (64) in Döbeln von einem Hund gebissen. Am gestrigen Mittwoch erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei .

Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau (64) in Döbeln von einem Hund gebissen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. © Marijan Murat/dpa

Mit ihrem E-Bike war die 64-Jährige auf der Verbindungsstraße von Döbeln in Richtung Zschaitz unterwegs. In einen an der K 7512 zwischen den Ortschaften Pommlitz und Zschaitz gelegenen, zum Stausee führenden Feld- und Radweg in Fahrtrichtung Mischütz, bog sie schließlich ab.

Dort parkte ein weißer Hundefänger. Die Frau traf auf einen Mann mit zwei Hunden. Als sie mit ihrem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, rannte einer der Hunde auf sie zu und biss ihr ins Bein.

Der Mann nahm den Vierbeiner schließlich zurück und die 64-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad weiter.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und begab sich später in ärztliche Behandlung.