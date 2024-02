Fake-Mitarbeiter beklaut kolumbianische Nationalspieler - in deutschem Hotel

Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, der sich als Mitarbeiter der kolumbianischen Mannschaft ausgab. © Bildmontage: Polizei Nordrhein-Westfalen

Wie die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr am heutigen Donnerstag mitteilte, ging der dreiste Dieb am 19. Juni 2023, einen Tag vor dem Länderspiel, in das Hotel an der Huyssenallee.

An der Rezeption gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter der kolumbianischen Nationalmannschaft aus und verschaffte sich so Zugang zu zwei Hotelzimmern.

Zwischen 16 und 21 Uhr klaute der Mann Bargeld, Halsketten sowie Luxusuhren und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachung des Hotels gefilmt und wird jetzt mithilfe von Bildern vom Kriminalkommissariat 34 gesucht.

Die Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden.