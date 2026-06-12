Falsche Notrufe an Harzer Schulen halten Polizei auf Trab

Wernigerode - An zwei Schulen in Wernigerode ( Landkreis Harz ) sind am Morgen falsche Notrufe eingegangen.

Die Polizei rückt mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Die Polizei fuhr eigenen Angaben nach mit sechs Polizeiwagen zu den Schulen am Heltauer Platz und in der Minslebener Straße - und konnte später Entwarnung geben.

Es habe sich in beiden Fällen nicht um einen Ernstfall gehandelt, hieß es. Laut Polizei gingen sogenannte Swatting-Anrufe bei den Schulen ein.

Swatting meint demnach, dass die Anrufer gezielt einen schweren Einsatz auslösen und angebliche Geiselnahmen, Schüsse oder Bombendrohungen melden.

Damit würden sie die Polizei absichtlich zu Unbeteiligten schicken.

Zu keiner Zeit seien Schüler oder weitere Beteiligte tatsächlich in Gefahr gewesen, teilte die Polizei weiter mit.