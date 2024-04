Falsche Polizisten bringen Seniorin um Erspartes: Polizei ermittelt Verdächtige

Eine Seniorin glaubte den falschen Beamten. In der Annahme, ihre Wertsachen seien nicht sicher und die Polizei wolle sie vor dem Verlust schützen, übergab die Frau einige Tausend Euro sowie Schmuck an einen Unbekannten.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Betrüger im September in der Region Annaberg-Buchholz zugeschlagen. Am Telefon gaben sie sich als Polizisten aus und überzeugten ihr Opfer, Wertsachen an einen Abholer zu übergeben.

Schließlich ergab sich eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall, der sich in Nordsachsen ereignet hatte. Dabei waren vier Verdächtige gestellt worden, darunter der 20-Jährige und ein 18-jähriger Syrer.

Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht, die beiden Insassen in dem Auto zu sein, das die Zeugen gesehen hatten. "Bei den Tätern handelt es sich offenbar um überörtlich agierende Betrüger, die auch andernorts deutschlandweit in Erscheinung getreten sind. Ob sie mit weiteren Betrugshandlungen im hiesigen Direktionsbereich in Verbindung gebracht werden können, wird noch geprüft", so die Polizei.

Der 18-Jährige sitzt wegen weiterer Delikte in U-Haft.