Falscher Polizist zockt Lkw-Fahrer ab: 1200 Euro gestohlen

Wolfsburg - Am Donnerstagabend erbeutete in Hattorf bei Wolfsburg ein falscher Polizist mehr als Tausend Euro von einem ausländischen Lkw-Fahrer.

Ein falscher Polizist stahl einem Lkw-Fahrer 1200 Euro. Er gab an, es auf Echtheit überprüfen zu wollen. (Symbolbild) © Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Ein aus der Türkei stammender Brummifahrer hielt am Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Brandgehaege in Hattorf. Diese Zeit nutzte er auch, um seine Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten.

Kurz darauf klopfte es an seiner Fahrertür. Dort zeigte ihm ein Mann eine Metallmarke und gab an, eine Verkehrskontrolle durchführen zu wollen, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

In der Annahme, es handele sich um einen echten Polizisten, übergab der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere.

Der Betrüger soll dabei von außen im Lkw eine gewisse Summe Geld erblickt haben. Dies wollte er angeblich auf Echtheit überprüfen.

1200 Euro hat der Lastwagenfahrer dem falschen Polizisten übergeben. Dieser tat zunächst so, als würde er es prüfen wollen.

Der Täter lief eilig zu einem auf ihn wartenden dunklen Peugeot und flüchtete mit einem unbekannten Beifahrer in Richtung Peter-Hurst-Straße.