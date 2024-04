Familie ertappt Einbrecher im Wohnzimmer: Tochter gelingt Ungewöhnliches

Augsburg - Beim Anblick eines Einbrechers in ihrem eigenen Haus hat eine Familie in Ausburg nicht Reißaus genommen, sondern die Konfrontation gesucht.

Die Polizei konnte den Eindringling im Haus der Familie festnehmen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die Eltern und ihre erwachsene Tochter den 30-Jährigen in der Nacht zum Samstag in ihrem Einfamilienhaus in der Stätzlinger Straße.

In ihrem Wohnzimmer stellte die Familie den Einbrecher zur Rede.

Den Angaben der Polizei zufolge kam es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 59 Jahre alte Vater und die 58-jährige Mutter leicht verletzt wurden.

Die 26 Jahre alte Tochter bewahrte indes einen kühlen Kopf und schaffte es tatsächlich, den Eindringling zu beruhigen. Sie konnte den Mann in ein Gespräch verwickeln, bis dieser schließlich von den alarmierten Einsatzkräften festgenommen werden konnte.