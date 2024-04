Familienbesuch in Deutschland endet in Tragödie: Rätsel um Toten in Stauseebecken gelöst

Der junge Mann, der auch in Polen lebte, war über den Jahreswechsel zu Besuch bei Verwandten und wurde lebend zuletzt am 3. Januar 2024 gesehen.

Am 15. April entdeckte ein Passant in der Primstalsperre bei Hermeskeil ( Rheinland-Pfalz ) und Nonnweiler ( Saarland ) eine Leiche, die im Wasser mit dem Bauch nach unten gerichtet vor sich hintrieb.

Nachdem seine Angehörigen in Deutschland und in Polen keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnten, hatten sie schließlich am 11. Januar eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Hermeskeil aufgegeben. Eine eingeleitete Fahndung sowie eine Suche nach dem Vermissten hatte damals keine Hinweise auf seinen Verbleib erbracht. Nun also die bittere Gewissheit - der 21-Jährige ist tot. Das Obduktionsergebnis konnte zweifelsfrei die Identität des Mannes feststellen.

Was zwischen dem 3. Januar bis zum Zeitpunkt des Leichenfundes passiert ist, bleibt weiterhin rätselhaft. Den Erkenntnissen zufolge bestehe jedoch kein Hinweis auf eine Beteiligung Dritter am Tod des jungen Polen. Er sei durch Ertrinken verstorben.