Familienstreit endet in Schlägerei: Drei Menschen verletzt, darunter Polizisten

Esslingen am Necker - Ein seit längerer Zeit aufgeladener Konflikt zwischen verwandten Ladenbesitzern einer mutmaßlichen Großfamilie ist am späten Samstagnachmittag komplett eskaliert.

Alles in Kürze

Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen ausrücken, um die Situation zu beruhigen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 17.20 Uhr in der Pliensaustraße in der Esslinger Innenstadt zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen.

Schließlich mischten sich immer mehr Personen in den Streit ein, was in einer regelrechten Schlägerei mündete. Einer der Beteiligten zückte sogar ein kleineres Messer. Ob er es benutzte, war jedoch unklar.

Als mehrere Streifenwagen eintrafen, musste ein 27-jähriger Beschuldigter von Polizisten zu Boden gebracht werden. Dieser wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Auch zwei Beamte erlitten Verletzungen durch Fausthiebe auf den Rücken.