12.02.2025 19:26 Familienstreit eskaliert komplett - SEK-Einsatz!

Großeinsatz in Rheinland-Pfalz! Nach einem Streit mussten in St. Goarshausen sogar Spezialeinsatzkräfte anrücken. Was genau geschah, ist zunächst unklar.

Von Paul Schiffgens St. Goarshausen - Großeinsatz in Rheinland-Pfalz! Nach einem Streit mussten in St. Goarshausen sogar Spezialeinsatzkräfte anrücken. Was genau geschah, ist zunächst unklar. Im rheinland-pfälzischen St. Goarshausen kam es nach einem heftigen Familienstreit zu einem Einsatz von Polizei und SEK. (Symbolfoto) © 5VISION.NEWS Ein gewalttätiger Familienstreit hat in St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Aufgrund der zunächst unklaren Einsatzlage war die Polizei nach eigenen Angaben zusätzlich mit Spezialeinsatzkräften vor Ort. Auch die anliegende B42 wurde am Mittwoch zwischenzeitlich gesperrt. Polizeimeldungen Einbruch in zwei Unternehmen: Kamen Täter über Autobahn in die Firmen? Ersten Informationen zufolge wurde bei der Auseinandersetzung eine Frau mit einem Gegenstand verletzt, erklärte die Polizei. Sie musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden - ihre Verletzung werden indes als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Der Beschuldigte, ein naher Verwandter, sei in der Wohnung festgenommen worden. Zu den genauen Umständen der Tat gab es von der Polizei zunächst keine Angaben.

Titelfoto: 5VISION.NEWS