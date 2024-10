Familienstreit eskaliert: 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Zirndorf - Nach einem Streit unter Familienangehörigen im mittelfränkischen Zirndorf schwebt ein 28-Jähriger in Lebensgefahr.

Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Sonntag ging am Samstagabend gegen 20.10 Uhr ein Notruf wegen einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Brücknerstraße ein. Es solle sehr laut hergehen, zudem würden auch Gegenstände geworfen.

Vor dem Gebäude trafen die Beamten auf einen 49-Jährigen, dessen Kleidung blutverschmiert war.

Im Schlafzimmer der Wohnung fanden die Polizisten einen 28-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen.

Ersten Befragungen zufolge war es zwischen den beiden Familienangehörigen in der Wohnung zum Streit gekommen, nachdem man gemeinsam Alkohol getrunken hatte. Dieser soll darin gegipfelt sein, dass der 49-Jährige dem Jüngeren im Treppenhaus mit einem Gegenstand erhebliche Kopfverletzungen zufügte.

Zum Zeitpunkt des Streits befanden sich noch weitere Angehörige in der Wohnung.