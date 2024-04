Wegen mutmaßlicher Spionage für China: Drei Festnahmen, zwei Männer in U-Haft!

Karlsruhe - Nach Festnahmen von zwei Männern und einer Frau wegen mutmaßlicher Spionage für den chinesischen Geheimdienst sind die beiden Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am heutigen Montagabend in Karlsruhe mitteilte, hat der Ermittlungsrichter die Haftbefehle in Vollzug gesetzt.

Die Handschellen klickten in Düsseldorf (NRW) und Bad Homburg (Hessen). (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die festgenommene Frau soll am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Die zwei Männer und eine Frau wurden in Düsseldorf (NRW) und Bad Homburg (Hessen) von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mitteilte.

Sie sollen seit spätestens Juni 2022 für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein und in diesem Zusammenhang auch gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben.

Es geht um die Weitergabe von Informationen über Militärtechnik an den chinesischen Geheimdienst. Zum Zeitpunkt der Festnahme hätten sich die Beschuldigten in Verhandlungen über Forschungsprojekte befunden, die zum Ausbau insbesondere der maritimen Kampfkraft Chinas nützlich sein könnten, hieß es in der Mitteilung.

Die Wohn- und Arbeitsplätze der Beschuldigten seien durchsucht worden.