Festnahmen nach Millionenschaden durch falsche Bankmitarbeiter

Recklinghausen/Gelsenkirchen/Essen - Bei umfangreichen Durchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Die drei festgenommenen Verdächtigen sitzen aktuell in U-Haft. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sie sollen sich als falsche Bankmitarbeiter ausgegeben und Zahlungen von fremden Bankkonten veranlasst haben, wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft Münster und die Polizei Steinfurt mitteilten.

Zudem sollen sie ihre Opfer dazu gebracht haben, sensible Daten preiszugeben. Dabei sei ein Schaden von über einer Million Euro entstanden.

Die drei beschuldigten Männer befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen und Auswertungen des Materials dauern an, hieß es.