Explosion am Bahnhof: Täter flüchten offenbar in blauem BMW
Hermsdorf - Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz hat es am frühen Sonntagmorgen geknallt.
Gegen 2.50 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.
Den Angaben nach war der Fahrkartenautomat am Bahnhof aufgesprengt worden.
Die Täter hatten offenbar das Scheinfach entleert und daraus eine bislang noch unbekannte Summe an Bargeld geklaut. Anschließend seien die Diebe mutmaßlich mit einem blauen BMW geflüchtet.
Die Polizei rückte mit allen verfügbaren Kräften aus, konnte die Täter trotz intensiver Fahndung aber nicht erwischen.
Vor Ort wurden Spuren gesichert und das Schadensausmaß auf rund 5000 Euro beziffert. Die Tat steht vermutlich mit ähnlich gelagerten Fällen in Thüringen und den benachbarten Bundesländern im Zusammenhang, erklärten die Beamten.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa