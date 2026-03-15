Explosion am Bahnhof: Täter flüchten offenbar in blauem BMW

Hermsdorf - Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz hat es am frühen Sonntagmorgen geknallt.

Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz gab es eine Explosion. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 2.50 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Den Angaben nach war der Fahrkartenautomat am Bahnhof aufgesprengt worden.

Die Täter hatten offenbar das Scheinfach entleert und daraus eine bislang noch unbekannte Summe an Bargeld geklaut. Anschließend seien die Diebe mutmaßlich mit einem blauen BMW geflüchtet.

Die Polizei rückte mit allen verfügbaren Kräften aus, konnte die Täter trotz intensiver Fahndung aber nicht erwischen.