Explosion am Bahnhof: Täter flüchten offenbar in blauem BMW

Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz hat es am frühen Sonntagmorgen geknallt.

Von Christian Rüdiger

Hermsdorf - Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz hat es am frühen Sonntagmorgen geknallt.

Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz gab es eine Explosion. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)
Am Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz gab es eine Explosion. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Gegen 2.50 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Den Angaben nach war der Fahrkartenautomat am Bahnhof aufgesprengt worden.

Die Täter hatten offenbar das Scheinfach entleert und daraus eine bislang noch unbekannte Summe an Bargeld geklaut. Anschließend seien die Diebe mutmaßlich mit einem blauen BMW geflüchtet.

Mit über drei Promille am Steuer: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer
Polizeimeldungen Mit über drei Promille am Steuer: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Die Polizei rückte mit allen verfügbaren Kräften aus, konnte die Täter trotz intensiver Fahndung aber nicht erwischen.

Vor Ort wurden Spuren gesichert und das Schadensausmaß auf rund 5000 Euro beziffert. Die Tat steht vermutlich mit ähnlich gelagerten Fällen in Thüringen und den benachbarten Bundesländern im Zusammenhang, erklärten die Beamten.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: