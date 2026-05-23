Feuer-Drama zu Pfingsten: Mann (†77) stirbt nach Hausbrand, Frau in Lebensgefahr!
Malsch - Drama im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg! In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte es in einem Einfamilienhaus in Malsch. Ein Bewohner überlebte das Feuer nicht.
Gegen 4.15 Uhr schrillte der Alarm, Feuerwehr und Polizei rückten in die beschauliche Gemeinde aus.
Ein Löschtrupp startete direkt den Kampf gegen die Flammen, holte zudem ein Ehepaar aus dem Gebäude. Laut Polizei Karlsruhe handelte es sich dabei um einen 77-Jährigen und dessen Frau (76).
Beide Senioren wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der 77-Jährige sei allerdings so schwer verletzt gewesen, dass er in der Klinik verstarb.
Seine Frau kämpft derweil noch, aber auch die 76-Jährige schwebe in Lebensgefahr.
Warum das Feuer ausbrechen konnte, dazu ermittelt jetzt die Karlsruher Kripo. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Brand geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: Henry Mungenast / EinsatzReport24 (2)