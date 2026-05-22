Wegen Wendemanöver: Mann geht auf Autofahrer los und bedroht ihn mit dem Tod

Parkstetten - Wegen des Wendemanövers eines Autofahrers hat ein 34-Jähriger in Niederbayern komplett die Kontrolle über sich selbst verloren.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern wollte ein 20-Jähriger am Freitag gegen 11.15 Uhr in der Bogener Straße in Parkstetten mit seinem Auto wenden.

Ein 34-jähriger Fußgänger ging daraufhin auf den jungen Mann los. Er zertrümmerte die Windschutzscheibe, zeigte einen "spitzen Gegenstand" und drohte dem 20-Jährigen mit dem Tod. Der Angreifer führte einen Hund der Rasse Malinois mit sich, der ebenfalls immer aggressiver wurde.

Der 20-Jährige konnte laut Polizei Stichbewegungen ihm gegenüber abwehren und blieb unverletzt.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter und konnte den 34-Jährigen gegen 17.20 Uhr an seinem Wohnort festnehmen. "Spezialkräfte waren bereits verständigt und auf Anfahrt", so die Ermittlungsbehörde.

Der Tatverdächtige wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.