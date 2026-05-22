Wegen Wendemanöver: Mann geht auf Autofahrer los und bedroht ihn mit dem Tod
Parkstetten - Wegen des Wendemanövers eines Autofahrers hat ein 34-Jähriger in Niederbayern komplett die Kontrolle über sich selbst verloren.
Laut Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern wollte ein 20-Jähriger am Freitag gegen 11.15 Uhr in der Bogener Straße in Parkstetten mit seinem Auto wenden.
Ein 34-jähriger Fußgänger ging daraufhin auf den jungen Mann los. Er zertrümmerte die Windschutzscheibe, zeigte einen "spitzen Gegenstand" und drohte dem 20-Jährigen mit dem Tod. Der Angreifer führte einen Hund der Rasse Malinois mit sich, der ebenfalls immer aggressiver wurde.
Der 20-Jährige konnte laut Polizei Stichbewegungen ihm gegenüber abwehren und blieb unverletzt.
Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter und konnte den 34-Jährigen gegen 17.20 Uhr an seinem Wohnort festnehmen. "Spezialkräfte waren bereits verständigt und auf Anfahrt", so die Ermittlungsbehörde.
Der Tatverdächtige wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.
Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.
Titelfoto: David Inderlied/dpa