Keine Illusion: Zauberwerkstatt der "Ehrlich Brothers" brennt

Bünde - In einer Halle der beiden Zauberkünstler Andreas (48) und Chris Ehrlich (44) - besser bekannt als die Ehrlich Brothers - hat es gebrannt.

Die Ehrlich Brothers, Andreas (48, l.) und Chris Ehrlich (44), gelten inzwischen als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands. (Archivfoto) © Friso Gentsch/dpa

Betroffen war die sogenannte Zauberwerkstatt des Magier-Duos im ostwestfälischen Ort Bünde - dort wird an neuen Illusionen getüftelt und an Requisiten gearbeitet.

Personen kamen nach Angaben eines Sprechers und der Stadt bei dem Feuer nicht zu schaden. Mehrere Medien hatten berichtet.

"Es ist nichts Schlimmes passiert, wirklich! Wir hatten tolle Helfer", bekräftigte Andreas Ehrlich in einem kurzen Clip an die Fans. Die Feuerwehr sei auch wieder abgezogen, es sei alles sicher. "Ihr Lieben, vielen Dank für eure Anteilnahme."

Nach Angaben der Stadt war das Feuer am Sonntagabend durch Schweißarbeiten entstanden. Sie hätten zu einer Entzündung der Lüftungsanlage geführt.

Mitarbeiter hätten es aber selbstständig gelöscht. Die Aufgabe der Feuerwehr sei es dann gewesen, "Lüftungsmaßnahmen durchzuführen".