Feuer in Görlitz: Polizei fasst Diebe während Gartenlaube in Flammen steht

Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 7.20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube am Stadtgraben in Görlitz gerufen.

Görlitz - Hängen Feuer und Diebstähle zusammen? Diese Frage beschäftigt gerade die Behörden. Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 7.20 Uhr, wurden Polizei und Löschtrupp zu einer brennenden Gartenlaube am Stadtgraben in Görlitz gerufen. Während der Löscharbeiten fanden die Beamten verdächtige Diebe in einer anderen Gartenlaube. (Symbolbild) © Fotomontage: 123RF/Volodymyr Kalyniuk//123RF/rickdeacon//123RF/marcobir Laut den Beamten brannte das Häuschen bis auf die Grundmauern nieder, nur die 22 Kameraden der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude. Wie es zu dem Vorfall mit rund 40.000 Euro Sachschaden kommen konnte, ist Teil aktueller Ermittlungen. Während des Löschens entdeckten Ermittler jedoch vier äußerst verdächtige Personen in einem anderen aufgebrochenen Schuppen! Polizeimeldungen Freihändig, oben ohne und sturzbesoffen: Auto-Party wird Fahrer (28) zum Verhängnis Die Polizei fand anschließend heraus, dass die drei 21-Jährigen und eine 15-Jährige in anscheinend insgesamt fünf Gartenlauben eingebrochen sind. Die jungen Diebe klauten darin befindliche Werkzeuge, Elektrogeräte und Möbel im Wert von etwa 2000 Euro und verursachten an den Gärten rund 5000 Euro Sachschaden. Die vier Tatverdächtigen wurden, nach einer vorläufigen Festnahme, bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt muss der Görlitzer Kriminaldienst den möglichen Tatzusammenhang mit dem ausgebrochenen Feuer klären.

