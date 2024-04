Mutter und Sohn zoffen sich ums Abendessen, dann tickt der Teenager aus

Heidenheim - Ein Jugendlicher hat seine Mutter in Heidenheim angegriffen und leicht verletzt.

Mit einem angriffslustigen 17-Jährigen hatte es die Heidenheimer Polizei am Samstagabend zu tun. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der handfeste Vorfall geschah am gestrigen Samstagabend gegen 18 Uhr in einer Wohnung in der Heidenheimer Innenstadt, als ein Streit zwischen dem 17-jährigen Sohn und seiner 43-jährigen Mutter vollkommen aus dem Ruder lief.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, brach plötzlich großer Zoff aus, weil sich der Sohn selbst etwas zum Abendessen machen wollte, obwohl seine Mutter bereits das Essen zubereitet hatte.

Der Jugendliche griff daraufhin seine Mutter an, warf diese zu Boden und fügte ihr mit einer Schere mehrere Schnittverletzungen am Unterarm zu.

Noch bevor die Polizei am Wohnhaus eintraf, flüchtete der Sohn aus der Wohnung. Wenige Stunden später, gegen 21.15 Uhr, folgte die zweite Attacke, dann nämlich kehrte der Sohn in die Wohnung zurück und griff seine Mutter erneut an, diesmal mit einem Messer.