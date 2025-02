Feuer in Mehrfamilienhaus: Kripo ermittelt gegen 80-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung

Donauwörth - Ein 80-Jähriger steht unter Verdacht, einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Donauwörth gelegt zu haben.

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in der Dillinger Straße am Dienstag gegen 18.20 Uhr gemeldet. Demnach stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand, als die Retter eintrafen.

Die Feuerwehr suchte das Haus nach Personen ab und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro.

Bei den sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 80-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses.