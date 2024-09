29.09.2024 19:48 Feuermeldung an Regionalbahn der S28 - Zug muss evakuiert werden

Am Samstagmittag kam es an der Regional-Bahnhaltestelle in Alt-Erkrath gegen 14.06 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Von Frederick Rook

Erkrath - Am Samstagmittag kam es an der Regionalbahn-Haltestelle in Alt-Erkrath gegen 14.06 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Defekt an der Bremsanlage sorgte am Sonntag für die Evakuierung eines Zuges der S28 am Bahnhof in Alt-Erkrath. © Feuerwehr Erkrath Unmittelbar nach ihrem Eintreffen konnten die alarmierten Kameraden bereits einen starken Brandgeruch sowie eine leichte Rauchentwicklung in dem betroffenen Zug feststellen. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Bahn. Sie waren vorher vom Zug-Personal evakuiert worden. Vier Personen klagten im Anschluss jedoch über Atemwegsbeschwerden und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Trotzdem standen an der Einsatzstelle vorsorglich zwei Rettungswagen und zwei Notärzte bereit. Polizeimeldungen Erst Prügel, dann Diebstahl: Vier Jugendliche geraten auf Parkplatz aneinander Ein Feuer konnten die Floriansjünger allerdings nicht ausmachen. Letztlich hatte ein Defekt an der Bremsanlage für den ungeplanten Stopp der S28 gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten sich die Bremsen an einem Zugabteil festgesetzt, was letztlich zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Defekte Bahn landet in der Werkstatt Eine ausgiebige Querlüftung sorgte dafür, dass die Zugabteile schnell wieder rauchfrei waren. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die defekte Bahn wurde in die Werkstatt der Regiobahn nach Mettmann gefahren. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet.

Titelfoto: Feuerwehr Erkrath