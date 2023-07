Feuerteufel festgenommen: 18-Jähriger soll für mehrere Brände verantwortlich sein

Regenstauf - Die Polizei hat einen 18-Jährigen festgenommen, der in der Oberpfalz mehrere Mülltonnen, Hecken und das Pfandflaschenlager eines Getränkemarktes angezündet haben soll.

Polizei und Feuerwehr stehen an einem der Einsatzorte vor einem Supermarkt in Regenstauf. © vifogra

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montag in Regenstauf zu mehreren Bränden.

Zunächst sollen Mülltonnen sowie Hecken und im Anschluss ein Pfandflaschen-Depot an einem Netto-Supermarkt angezündet worden sein. Die Polizei konnte außerdem einen weiteren Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe feststellen. Von dort griff das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Nebengebäudes über.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache führte die Polizei zu dem 18-jährigen Mann, der nach einer umfangreichen Suche um kurz vor Mitternacht festgenommen werden konnte.

Laut Mitteilung vom Dienstag befindet sich der Tatverdächtige nun in einer Fachklinik.

Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag gesetzt. Die Regensburger Kriminalpolizei hat derweil die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren an den Brandorten.