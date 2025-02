24.02.2025 09:47 Filmreifer Überfall auf Juweliergeschäft in Bamberg: Auto rast in Schaufenster

Raubüberfall auf einen Juwelier am Grünen Markt in Bamberg am Montagmorgen: Die Täter rasten mit einem Auto in ein Schaufenster.

Von Benedikt Zinsmeister

Bamberg - Mit roher Gewalt sind Diebe im oberfränkischen Bamberg in einen Juwelier eingebrochen. Ein Juwelier am Grünen Markt in Bamberg ist ausgeraubt worden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach Laut Polizei rasten die Täter am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr mit einem Auto in ein Schaufenster des Juweliers am Grünen Mark in Bamberg. Anschließend stiegen die Unbekannten durch die kaputte Scheibe in das Geschäft und plünderten Gold und Schmuck aus den Vitrinen. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die drei Täter danach zu Fuß. Die Fahndung nach ihnen läuft. Wie viel Gold und Schmuck die Täter erbeuten konnten, war zunächst unklar. Auch der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.

