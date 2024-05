09.05.2024 11:28 Flammeninferno auf Schweine-Betrieb an Schweizer Grenze: 800 Tiere qualvoll verendet!

Großbrand an der Schweizer Grenze! Hunderte Tiere verstarben am Mittwochnachmittag in Gossau. Wie kam es zu dem Flammen-Meer?

Von Johanna Baumann

Gossau - In einem Schweinezuchtbetrieb in Gossau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Vollbrand gekommen. Für rund 800 Tiere kam jede Hilfe zu spät. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © KANTONSPOLIZEI ST. GALLEN/Keystone/dpa Mittlerweile konnte das Feuer erfolgreich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wie die zuständige Kantonspolizei von St. Gallen mitteilte. Menschen sind bei dem Brand, der gegen 17.10 Uhr ausbrach, glücklicherweise nicht verletzt worden. Von insgesamt rund 1500 Schweinen verendeten etwa 800 in den Flammen. Der betroffene Stall ist vollständig ausgebrannt. Auch das Dach stürzte ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken. Eins von zwei Gebäuden brannte vollständig aus. © KANTONSPOLIZEI ST. GALLEN/Keystone/dpa Die Suche nach der Brandursache läuft.

