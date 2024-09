Wildgewordene Bulldogge verbeißt sich in Mann und verletzt ihn schwer

Eine englische Bulldogge hat einen Mann in Kall (Kreis Euskirchen) so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Kall - Eine englische Bulldogge hat einen Mann (61) in Kall (Kreis Euskirchen) so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Warum die englische Bulldogge den 61-Jährigen so heftig attackiert hat, ist noch unklar. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Den Schilderungen der Polizei zufolge wollte der 61-Jährige am Donnerstag mit dem Berner Sennenhund eines Bekannten spazieren gehen. Als er ein Gittertor auf dem Grundstück öffnete, um den Hund abzuholen, lief ihm allerdings kein Berner Sennenhund entgegen, sondern eine englische Bulldogge. Nach Angaben der Polizei stürzte sich die Bulldogge auf den Mann, brachte ihn zu Fall und biss ihn. Um Hilfe zu rufen, klopfte der 61-Jährige zeitweise so wuchtig an einer Haustür in der Nachbarschaft, dass dabei das Glas der Tür zersplitterte.

Erst ein Eimer Wasser kann wildgewordene Bulldogge stoppen