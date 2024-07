Mann flieht vor Polizei und landet mit nacktem Hintern in Strauch

Hennef - Wegen eines laufenden Haftbefehls gegen einen 30-Jährigen hat die Polizei am Montag den Gesuchten besuchen wollen. Mit der anschließenden Jagd dürften die Beamten allerdings nicht gerechnet haben.

Mit einem Ende wie diesem hatte die Polizei in Hennef wohl auch nicht gerechnet. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Weil er sich zuvor eine Körperverletzung zuschulden hat kommen lassen, waren die Beamten schließlich dabei, den Mann fest- und mitzunehmen.

Allerdings schien der 30-Jährige ganz andere Vorstellungen zu haben. Innerhalb weniger Augenblicke sprang der Mann durch ein Dachfenster über das Dach auf einen Anbau des Hauses.

Dann der erste Zwischenfall: Voller Übereifer landete der Tatverdächtige schließlich in einem Strauch, entkam hingegen überraschend und kletterte über einen Maschendrahtzaun in Richtung Nachbargrundstück.

Dort fiel er allerdings erneut in einen Strauch - diesmal aber mit dem Kopf voraus! Offenbar trug der 30-Jährige während seiner Flucht keinen Gürtel. "Da ihm bei seiner Flucht die Hose in die Kniekehlen gerutscht war, verfing sich der 30-Jährige in dem Strauch kopfüber mit entblößtem Hintern", teilte die Polizei mit.