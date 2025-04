Flucht vor Polizei endet im Krankenhaus: Sechs Verletzte bei Unfall in Siegburg

Der Nissan der 33-jährigen Troisdorferin war auf ihrem Fluchtversuch in den Gegenverkehr geraten. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei berichtet, war ein zunächst Unbekannter gegen 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Reithof" in Lohmar eingestiegen. Als der Täter jedoch bemerkte, dass sich die beiden Hausbewohner (57, 58) in dem Gebäude aufhielten, ergriff er umgehend die Flucht.

Daraufhin nahm der 57-Jährige zu Fuß die Verfolgung des Unbekannten auf und bemerkte dabei ein Auto, das mutmaßlich als Fluchtfahrzeug genutzt wurde.

"Im Rahmen der Fahndung fiel den Einsatzkräften ein Nissan auf, der der zuvor angegebenen Beschreibung entsprach", teilt die Polizei mit. Die Beamten hätten daraufhin umgehend die Verfolgung aufgenommen - zunächst allerdings erfolglos.

"Trotz Anhaltezeichen beschleunigte die 33-jährige Fahrerin den Nissan und fuhr über eine rote Ampel auf der Hauptstraße in Richtung Siegburg", berichtet die Sicherheitsbehörde.