17.07.2025 09:02 Fotopause endet dramatisch: Volkswagen versinkt in Bleilochtalsperre

Ein Geländefahrzeug ist am Mittwochabend in die Bleilochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) gerollt und dort versunken.

Von Christian Rüdiger

Saalburg-Ebersdorf - Ein Geländefahrzeug ist am Mittwochabend in die Bleilochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) gerollt und dort versunken.

Fahrzeug war abgestellt, um Fotos zu machen

Feuerwehr holt VW aus Wasser und verhindert Brand

Keine Verletzten, aber Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 64-Jähriger unterhalb des Wetterawegs in Saalburg-Ebersdorf seinen Volkswagen Amarok abgestellt, um Fotos zu knipsen. Nachdem der Mann aus seinem Auto ausgestiegen war, rollte dieses plötzlich rund zehn Meter bergab ins Wasser und ging dort vollständig unter. Die alarmierte Feuerwehr holte den VW im Anschluss aus der Talsperre und verhinderte noch einen drohenden Brand in der Fahrzeugelektrik, indem sie die Batterie abklemmte. Der Amarok war nach der Rettungsaktion nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Menschen oder Tiere wurden bei dem unglücklichen Vorfall nicht verletzt, heißt es. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens am 28.000 Euro teuren Volkswagen konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa