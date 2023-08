Frau (†28) getötet und Brand gelegt: Ehemann in U-Haft

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden von der Kriminalpolizei Ludwigsburg sowie der Staatsanwaltschaft Heilbronn übernommen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Am Sonntagmorgen wurde im Eisenachweg in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ein Brand gemeldet. Gegen 4 Uhr rückte die Feuerwehr an. Diese stellte starken Rauch sowie Feuer im Keller des Hauses fest. Auch der Stromkasten wurde beschädigt, weshalb es zu einem Stromausfall kam.

Im verrauchten Keller wurde die 28-Jährige gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Tote soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Laut aktueller Ermittlungen steht der ebenfalls 28 Jahre alte Ehemann im Verdacht, seine Frau getötet und den Brand gelegt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.