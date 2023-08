Frau bei versuchtem Raub verletzt: Polizei sucht Zeugen

Johanngeorgenstadt - Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt ( Erzgebirgskreis ).

Ein Mann versuchte in Johanngeorgenstadt unweit des Grenzübergangs eine Frau auszurauben. (Archivbild) © André März

Eine 58 Jahre alte Frau wollte sich am vergangenen Mittwoch (9. August) gegen 17 Uhr eine Infotafel auf der Brücke in der Wittigsthalstraße kurz vor dem Grenzübergang ansehen. Dabei stellte sich ein unbekannter Mann neben sie.

"Der Mann ging dann weg, kam aber einen kurzen Augenblick später zurück und versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt dagegen und kam dabei zu Fall, wobei sie Verletzungen erlitt", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Montag.

Als die 58-Jährige um Hilfe rief, flüchtete der Mann in ein Gebüsch. Bei der Attacke wurde nichts gestohlen, aber an der Kleidung der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Außerdem musste die 58-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: