19.02.2024 11:33 Frau gerät vor Wohnhaus in Brand: Was ist passiert?

Eine Frau geriet am Sonntagabend in Wahrsow bei Lübeck in Brand. Angehörige löschten sie.

Von Oliver Wunder

Wahrsow - Ungewöhnlicher Einsatz im Landkreis Nordwestmecklenburg: Eine Frau geriet am Sonntagabend in Wahrsow bei Lübeck in Brand. Angehörige löschten die brennende 48-Jährige. (Symbolbild) © peterzayda/123RF Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Vorfall gegen 23 Uhr. Angehörige wählten den Notruf, weil die 48-jährige Deutsche vor dem Wohnhaus aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten war. Die Familienmitglieder handelten richtig und löschten das Feuer. Der Rettungsdienst versorgte die 48-Jährige. Sie kam mit Brandverletzungen in eine Klinik nach Lübeck. Polizeimeldungen Schock in Merseburg! 19-Jährige von betrunkenem Mann auf Bahngleise geschubst Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und den unklaren Hintergründen. Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren.

