21.11.2023 06:45 Frau in Mainz rastet völlig aus und attackiert Passanten: Polizei sucht Opfer

Im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße beim Universitäts-Campus in Mainz griff eine Frau am Montag mehrere Passanten an, der Grund ist noch völlig unklar.

Von Florian Gürtler

Mainz - Mindestens fünf Personen wurden angegriffen und verletzt - nahe dem Universitätscampus in Mainz rastete eine 54-jährige Frau am gestrigen Montag völlig aus und attackierte scheinbar wahllos Passanten. Die Polizei traf die mutmaßliche Täterin an, eine 54-Jährige aus Mainz, doch die Frau verweigerte zunächst die Aussage. (Symbolbild) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße, wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mitteilte. Nach ersten Ermittlungen soll die Mainzerin unter anderem einer Fußgängerin unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Eine Radfahrerin attackierte sie offenbar ebenfalls, "traf sie ins Gesicht und schlug ihr die Lippe blutig", wie ein Sprecher erklärte. Die Polizei geht demnach von mindestens fünf verletzen Opfern aus. Polizeimeldungen Zeugen hören Schussgeräusche: Spezialeinheiten stürmen Wohnung, dann klicken die Handschellen Als erste Einsatzkräfte vor Ort ankamen, trafen sie die mutmaßliche Täterin an. Die Hintergründe der Attacken blieben jedoch rätselhaft, die Frau verweigerte zunächst die Aussage. "Zur Vermeidung weiterer Straftaten wurde sie nach Hause begleitet", führte der Polizeisprecher weiter aus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Mainz dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, aber auch weitere Geschädigte. Die zuständige Polizeiinspektion ist unter der Telefonnummer 06131654110 erreichbar.

Titelfoto: Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa